Kadıköy Çevre Festivali Başlıyor: İklim Felaketlerine Dikkat!

(İSTANBUL)- Kadıköy Çevre Festivali "1,5 Santigrat Derece Kritik Eşik, İklim Felaketleri" temasıyla 31 Mayıs-1 Haziran günlerinde Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda başlıyor. Festivalde bu yıl artan iklim felaketlerine dikkat çekilerek, doğayla uyumlu çözümler üretmek ve toplumsal farkındalığı büyütmek amaçlanıyor.

Kadıköy Çevre Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali olan Çevre Festivali, 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda yapılacak. "1,5 Santigrat Derece Kritik Eşik, İklim Felaketleri" temasıyla bu yıl sekizincisi düzenlenecek festival, önceki yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlamıştı.

İklim felaketlerine karşı dayanışma

İklim felaketlerinin etkilerini azaltmak ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için; sürdürülebilir kent politikaları, doğayla uyumlu yaşam alanları, yenilenebilir enerji kaynakları, atıksız yaşam pratikleri, ekolojik tarım ve toplumsal dayanışma ağları büyük önem taşıyor. Bu yıl Kadıköy Çevre Festivali'nde, artan iklim felaketlerine dikkat çekerek, doğayla uyumlu çözümler üretmek ve toplumsal farkındalığı büyütmek amaçlanıyor. Festivalde, iklim felaketlerine karşı dayanışma, dönüşüm ve umutla mücadele etme konularında çözüm önerileri ortaya konulacak.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için etkinlik

Festival programında çocuklardan yetişkinlere herkese hitap eden zengin içerikler yer alıyor. Atölyeler, paneller, söyleşiler, konserler ve gösterilerle dolu iki gün boyunca, katılımcılar hem eğlenip hem öğrenecek. Sivil toplum kuruluşları, çevre alanında çalışan uzmanlar, gönüllüler ve sanatçılar festivalde yer alarak, birlikte düşünmenin ve üretmenin yollarını ziyaretçilerle paylaşacak. Çocuklar için özel olarak planlanan yaratıcı atölyeler, doğa temalı oyunlar ve eğitici etkinlikler ise onların çevreyle daha derin bir bağ kurmasını sağlarken, öğrenmeyi keyifli bir deneyime dönüştürecek. Festival, her yaştan ziyaretçiye doğayla uyumlu bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatacak, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve dönüşmenin yollarını açacak.

"Termosunuzu ve kupanızı yanınıza alın" çağrısı

Kadıköy Çevre Festivali'nde bu yıl ilk kez hayata geçirilecek olan 2. El Pazarı'nda kitap, giysi ve çeşitli eşyalar yeniden kullanımı teşvik edecek şekilde ziyaretçilere sunulacak. Üretici Pazarı'nda ise doğallık ve yerelliği ön planda tutarak taze sebze, meyve, içecek, ev yapımı ürünler ile atalık tohumlardan elde edilmiş fidelerle ziyaretçilerini karşılayacak. Festival boyunca bitkisel atık yağ getiren katılımcılara ayçiçek yağı hediye edilerek geri dönüşüm bilinci desteklenecek. Ayrıca katılımcılara tek kullanımlık ürünlerin azaltılması için festival alanına gelirken "Termosunuzu ve kupanızı yanınıza alın" çağrısı yapılarak atıksız yaşam hareketine katkı sunulması isteniyor.