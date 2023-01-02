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Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı

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Caddebostan yat limanında bağlı bulunan 6 tekne yandı.

Caddebostan yat limanında bağlı bulunan 6 tekne yandı.

Caddebostan yat limanındaki bir teknede sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Başladıktan sonra 5 tekneye daha sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Caddebostan İtfaiye Güncel Haberler

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