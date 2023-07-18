Kadıköy Bostancı sahil yolunda bisikletliye çarpan otomobil sürücüsü gözaltına alındı

KADIKÖY Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti

Kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.