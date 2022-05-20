Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RÜŞVET operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.
İSTANBUL DHA -RÜŞVET operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 7 minibüsle hastaneye gelen şüphelileri doktor minibüslere binerek sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel