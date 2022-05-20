Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler

İSTANBUL DHA -RÜŞVET operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 7 minibüsle hastaneye gelen şüphelileri doktor minibüslere binerek sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel