Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

RÜŞVET operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

İSTANBUL DHA  -RÜŞVET operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 7 minibüsle hastaneye gelen şüphelileri doktor minibüslere binerek sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title