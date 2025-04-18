Kadıköy Belediyesi İşçileri Maaş ve Ücret Gecikmelerine Tepki Gösterdi

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş), Kadıköy Belediyesinin, işçilerin geçen yıldan kalan maaş farklarını ödememesine ve son aylarda mesai ve yemek ücretlerini geciktirmesine tepki gösterdi.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Taki Aksoy, şube binasında işçiler adına açıklama yaptı.

Kadıköy Belediyesi işçileri olarak gece-gündüz demeden hizmet sunduklarını anlatan Aksoy, belediyeyi ve Kadıköy halkını zor duruma sokmamak için sessiz kaldıklarını ancak artık dayanacak güçleri kalmadığını kaydetti.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Toplu iş sözleşmemizden kalan 2024 temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarından maaş ve emek farklarımızı hala alamadık. İki aydır yaşadığımız mesai ve yemek ücretlerimizin gecikmesini maalesef bu ay da yaşıyoruz. Ülkemizin durumu, belediye yönetiminin verdiği sözlerden dolayı sessiz kalan işçileriz ama sözler tutulmamaya ve ücretler gecikmeye devam ettiği için ilerleyen süreçte yaşanacak hizmet aksaklıklarının sorumlusu bizler değiliz, belediye yönetimidir. Buradan hem Kadıköy halkına hem belediye yönetimine sesleniyoruz. Bizler artık geçinemiyoruz."