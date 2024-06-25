Kadıköy Belediyesi 22. Çocuk Tiyatro Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "22. Çocuk Tiyatro Festivali", Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da minik sanatseverlerle buluştu.

Kadıköylü çocuklar, 9 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek festivalde, her akşam saat 21.00'de başlayacak oyunları ücretsiz izleyebilecek.

"Çizmeli Kedi" oyunuyla başlayan festivalde, bu akşam HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi tarafından Moliere'in "Hastalık Hastası" oyunu sahnelenecek.

Yarın, Talimhane Tiyatrosu "Fırtına Çocuk" oyununu, 27 Haziran'da Anya Manya Kumpanya "Küçük Prens", 28 Haziran'da Tiyatro Mask "Alice Harikalar Diyarında", 29 Haziran'da Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ile Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu "Dünya Bizim Evimiz", 1 Temmuz'da Öykü Sanat "Kuğu Gölü Çocuk Tiyatrosu", 2 Temmuz'da BKM Mutfak "Sevimli Dostlar", 3 Temmuz'da Tiyatro We "Oliver Twist", 4 Temmuz'da Atta Festival "Kabuk", 5 Temmuz'da Tiyatro Gülgeç "Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi", 6 Temmuz'da Çizgi Kukla Çocuk Tiyatrosu "Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız", 7 Temmuz'da "Mahşeri Cümbüş Çocuk", 8 Temmuz'da Primat Atölye "Galaksi Yolcusu Kalmasın", 9 Temmuz'da ise Uygur Çocuk Tiyatrosu "Ceko ile Pepo" adlı eserleri sahneleyecek.

Enver Ertaş 30 Haziran'da, Sermet Erkin de 2 Temmuz'da çocuklar için ilüzyon gösterisi yapacak.

Festival boyunca tiyatro gösterimleri öncesinde gerçekleştirilecek sahne performansları 19.30'da başlayacak. "Ritmini Yakala" 28 Haziran, 2 ve 6 Temmuz'da, Masalcı Fiola'nın Kuklaları Yeni Oyunların Peşinde" bugün, 27, 29 Haziran, 1, 3, 5, 7, 9 Temmuz'da, "Masal Dünyası" ise yarın ve 30 Haziran'ın yanı sıra 4-8 Temmuz'da çocuk izleyicinin beğenisine sunulacak.