Kadıköy Belediye Meclisi'nde Sendika Görüşmeleri Tartışıldı

Kadıköy Belediye Meclisinde, sendika ile sonuca bağlanmayan görüşmeler tartışıldı.

Kadıköy Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kozyatağı'nda belediye meclis binasındaki toplantıda, gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, Kartal ve Maltepe'deki işçilerin grevinden bahsetti.

Bilgili, Kadıköy Belediyesinde de bu sorunun yaşandığını ve önceki meclis toplantılarında bu durumu eleştirdiğini hatırlattı.

Belediye personelinin yanında olduklarını belirten Bilgili, "Kartal'ı görüyoruz, çöp dağları. Her gün paylaşım yapıyorlar. Maltepe de aynı şekilde. Belediye başkanları eğer bu ilçeleri yönetemiyorsa neden belediye başkanı oldular? İnşallah diğer ilçelerin başına gelen, bizim başımıza gelmez. Biz de bir duyum aldık. Kadıköy'de ayın 19'u gibi, böyle bir iş durdurma kararı olacağı söylendi. Sadece iyi dilek temennilerimiz var. İnşallah belediye başkanımız ve ekibi, bu konuyu çözer. Kadıköy halkı adına takipçisi olacağımızı özellikle söylüyoruz. CHP zihniyeti olan 'çöp, çamur ve çukur'u Kadıköy'ümüzde görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Süleyman İşler ise Türkiye'deki ekonomik koşullara değindi.

Yerel yönetimlerde çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek adına birtakım hakları olduğunu dile getiren İşler, şöyle konuştu:

"Belediye ile sendika görüşme halinde. Şu anda grev yok. Her iki taraf da kendi aralarında uzlaşacaklar. Bu, bütün her yerde olan bir şey. Kadıköy ile ilgili konuşmak konusunda elbette ki eleştirileri alacağız. Ama bu tip sorunlar, Kadıköy'de yaşanmayacak. Umarım grevle ve sendikayla ilgili çalışmalar olumlu sonuçlanır. Daha bitmeyen bir konu hakkında arkadaşın ifade kullanmasını doğru bulmuyorum."