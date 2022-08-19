Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ'NDE DAİRE BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Güncel Haberler

Son dakika habere göre Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binanın üçüncü kat balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binanın üçüncü kat balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Feneryolu Bağdat Caddesi'nde 5 katı binanın üçüncü kat balkonunda çıktı. Ofis olarak kullanılan dairenin balkonunda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri tahliye edilirken yangına ilk müdahaleyi bina görevlisi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bir bina sakini, binadaki birçok dairenin ofis olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Bina sakini Neslihan Ülver, Saat 21.00'de bir patlama oldu balkonda ve balkon alev aldı. Çok korktuk tabi. Hemen itfaiyeyi aradık. Hemen geldi ama apartman görevlimiz merdivenle çıktı söndürdüler öncesinde. Herhalde biz ihmal oldu. Ofis orası zaten. Çok korktuk aldık eşyalarımızı çıktık. Allah'tan sadece balkonda oldu. Dikkat etmek lazım. Belki de çakmak bıraktılar daha bilmiyoruz ama dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy İtfaiye Bağdat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title