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Kadıköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Kadıköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kadıköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Moda önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kadıköy Marina Moda Güncel Haberler

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