KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA - Haberler

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KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Avukat Türkan Gülistan Tekin'in sabah saatlerinde Diclekent Mahallesi'ndeki evinden babasıyla çıkarken, F.G.'nin elinde sopayla geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Avukat Türkan Gülistan Tekin'in sabah saatlerinde Diclekent Mahallesi'ndeki evinden babasıyla çıkarken, F.G.'nin elinde sopayla geldiği görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde F.G., elinde sopayla hızlıca yürürken görülüyor. Bu sırada dışarıda olan ve otomobillerine doğru giden Tekin ile babasının yanına gelen F.G., elindeki sopayı kaldırarak, tehditler savuruyor. Tekin'in babası araya girerek, F.G.'yi uzaklaştırıyor. Bu sırada Tekin de elindeki telefondan KADES butonuna basarak yardım istiyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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