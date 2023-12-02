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KADES Sayesinde Silahla Eski Kız Arkadaşının Evine Giden Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahıyla eski kız arkadaşının evine gittiği gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde yakalanan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahıyla eski kız arkadaşının evine gittiği gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) sayesinde yakalanan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan eski kız arkadaşı K.Y'nin (26) evine dün silahıyla gittiği sırada yakalanan Ç.C'nin (27), savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "mağdurun ikamet adresine ve iş yerine gitmekten yasaklama" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan K.Y. (26), dün hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı Ç.C'nin (27) evine geldiğini fark etmesi üzerine telefonundan KADES uygulamasıyla yardım talep etmiş, bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ç.C'yi ruhsatsız tabancayla yakalamıştı.

Şüpheli Ç.C'nin üst aramasında, tabanca, bu silaha ait şarjör, 3 fişek ve kart şeklinde bıçak ele geçirilmiş, hakkında verilen önleyici tedbir kararını ihlal eden şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Mağdur K.Y'nin daha önce KADES uygulaması konusunda jandarma ekiplerinden eğitim aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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