KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (3) - Haberler

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KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (3)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Ş. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

ORDU (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Ş. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Sinan Ş., gazetecilerin 'pişman mısınız, neden yaptınız' sorularına, "Pişmanım. Altı senemi verdim, beni aldattığı için" cevabını verdi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Ordu, Güncel, Haberler

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