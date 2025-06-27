KADES İhbarına Giden Polis Yaralandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbar yapan kadının eşi tarafından bıçakla yaralanan polis memuru, saldırgandan intikam alarak bacağından vurdu. Saldırganın 12 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarına giden polis memurunu bıçakla yaralayan saldırgan bacağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Tepekule Mahallesi'nde yaşayan D.Ö. (32) adlı kadın, telefonuna indirdiği KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Hızla olay yerine giden ekipteki polis memuru M.U, kadının eşi S.Ö (36) tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralanan polis memuru da saldırganı bacağından yaraladı.

S.Ö. ile polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Polisi bıçaklayan S.Ö'nün 12 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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