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KADEM, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Niğde Temsilciliği, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu. Vali Cahit Çelik, hayır çarşısını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelik, Filistin'deki zulme dikkat çekerek, hayır çarşısında satılan ürünlerin paralarının Filistin'deki kardeşlere gıda olarak gönderileceğini belirtti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Niğde Temsilciliği, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu.

Vali Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 2 gün açık kalacak hayır çarşısını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çelik, Filistin'de büyük zulüm olduğuna dikkati çekti.

Saldırılarda 40 binin üzerinde Müslüman'ın hayatını kaybettiğini belirten Çelik, "Filistin'de yaralı olan kardeşlerimizin sayısı da 100 binin üzerinde. Dünyanın gözü önünde çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Bizler de burada kurumlarla oradaki kardeşlerimiz için bir organizasyon düzenledik. İnşallah bu organizasyonda satılan ürünlerin paraları, Filistin'deki kardeşlerimize gıda olarak gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve il protokolünün eşleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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