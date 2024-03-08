KADEM İzmir Temsilciliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İzmir Temsilciliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dünyanın Yükünü Taşıyan Kadınlarımız" temalı etkinlik düzenledi.

Balçova Termal Otel'de gerçekleştirilen programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, kadınların toplumun mimarı olduğunu belirtti.

Kadınlar için yapılan çalışmaları anlatan Çankırı, "Kadınlar ortak aklın simgesidir." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi de kadınların aile kurumunun baş tacı olduğunu kaydederek, milli ve manevi değerlerin nesiller boyu taşınmasında, güçlü ve öz güven sahibi bireylerin yetişmesinde kilit rol üstlendiğini ifade etti.

Program, KADEM tarafından Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan videonun gösterimiyle sona erdi.