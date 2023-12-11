KADEM, İsrail yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

KADEN tarafından Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve diğer yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinde suç duyurusunda bulunuldu.

Özden ATİK / İSTANBUL, KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle başta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olmak üzere, 8 İsrailli yetkili hakkında "Soykırım, insanlığa karşı suçlar" kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için suç duyurusunda bulunuldu.

KADEM Yönetim Kurulu ve hukuk kurulu üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. "Özgür Kudüs, özgür Filistin", "Will be Free Palestine" şeklinde dövizler açan grup adına KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu basın açıklaması yaptı. Gümrükçüoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe atıf yaparak dünyanın akıl almaz bir insan hakkı gasbına sahne olduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik ağır saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bin kişinin yaralandığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Savaşta kullanılması yasak olan fosfor bombaları masum sivillerin üzerinde kullanılıyor. Halen hastaneler başta olmak üzere yerleşim alanları bombalanıyor, on binlerce yaralı tıbbi yardıma ulaşamıyor. 1 milyondan fazla Gazzeli, yaşadığı yeri terk etmeye zorlanıyor. İsrail tarafından insanların kaçış güzergahları bombalanıyor. Bu süreçte Gazzelilerin gıda, su, ilaç, elektrik, yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlara ulaşmaları kasten engelleniyor. Okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları bombalanıyor. Tüm bunlar ne yazık ki dünyanın gözlerinin önünde cereyan ediyor. KADEM olarak 7 Ekim'den bu yana insanlığa karşı savaş suçu işleyen İsrail'e karşı her platformda sesimizi yükselttik, tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyduk. Bugün de İsrail'in işlemiş olduğu suçlarla ilgili İsrail hükümet ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu dilekçemizi, Adalet Bakanlığı marifetiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Yine İsrail'in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için de girişimlerimiz devam etmektedir" dedi.

"HUKUKSUZ SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALIDIR"

Gümrükçüoğlu, İsrail'in tüm eylemlerinin "Soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamında savaş suçu" oluşturduğunu vurgulayarak, İsrail yetkililerinin yargılanmasını talep ettiklerini belirtti. Gümrükçüoğlu, "Dünyadaki vicdan sahibi tüm kişilere, kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyoruz. Ateşkes ve kalıcı barış tesis edilmeli ve hukuksuz saldırılar derhal durdurulmalıdır. Gazze'ye acil yardım koridorları açılmalıdır. Ayrıca Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdan ve sorumluluk sahibi herkesi, tüm kurum ve kuruluşları tepki göstermeye, uluslararası düzeyde suç duyurusunda bulunmaya ve acil inisiyatif almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi'nin aralarında bulunduğu toplam 8 kişi hakkında "Soykırım Suçu, Savaş Suçu, İnsanlığa Karşı Suçlar " kapsamında haklarında dava açılarak cezalandırılmaları istendi. Başta Netanyahu olmak üzere tüm şüpheliler hakkında tutuklama emri de çıkarılması istendi. Dilekçede, ihbar edilen suçlara ilişkin olay yeri görüntülerini içeren fotoğraflar ve youtubetaki savaş videolarının linkleri de delil olarak yer aldı.