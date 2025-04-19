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KADEM'in yeni yönetim kadrosu belli oldu

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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda Canan Sarı yönetim kurulu başkanı seçilirken, vakfın yeni yönetim kadrosu da belli oldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda Canan Sarı yönetim kurulu başkanı seçilirken, vakfın yeni yönetim kadrosu da belli oldu.

KADEM'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen 5. Genel Kurulu'nda başkanlık seçimiyle vakfın 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimi de belirlendi.

Buna göre, Avukat Dr. Canan Sarı yönetim kurulu başkanı olurken, Dr. Sevim Zehra Kaya, Psk. Sultan Işık Atalan, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Temizer Atalar, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Feyza Eker Ayhan yönetim kurulu üyesi, Sedide Akbulut, Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Dr. Esra Özdil Gümüş, Gülden Nacar ve Sena Polat ise yönetim kurulu yedek üyesi oldu.

Vakfın Etik Kurulu asil üyeleri; Özgül Özkan Yavuz, Özden Cengizoğlu ve Ayşe Nur Çamlı Aydoğan olurken, yedek üyeler ise Zehra İlgen Şeker, Didem Kaya Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Nihal Özdemir olarak belirlendi.

Denetim Kurulu asil üyeleri Esra Varank, Ayşegül Yıldırım Kara ile Zeynep Koç olurken, yedek üyeler de Nur Akbıyık Çetin, Prof. Dr. Rahmet Savaş ve Avukat Solmaz Kıran Çinkil oldu.

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Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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