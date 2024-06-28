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KADEM Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlattı

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistinli kadın ve çocuklara yardım etmek amacıyla kampanya başlattı. Türk Kızılay ile anlaşmalı gerçekleştirilen kampanya kapsamında 52 ilde kurulan hayır çarşılarından toplanacak gelirle, Gazze'deki kadın ve çocuklara hijyen malzemesi ve gıda yardımı yapılması amaçlanıyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistinli kadın ve çocuklara yardım etmek amacıyla kampanya başlattı.

Reşadiye Camisi'nin bahçesinde "Hayır Çarşısı" adıyla açılan stantlarda, gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler, hediyelik malzemeler ve el işi kıyafetler satışa sunuldu.

Türk Kızılay ile anlaşmalı gerçekleştirilen kampanya kapsamında 52 ilde kurulan hayır çarşılarından toplanacak gelirle, Gazze'deki kadın ve çocuklara hijyen malzemesi ve gıda yardımı yapılması amaçlanıyor.

KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, AA muhabirine, "Hayır Çarşısı" vesilesiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik farkındalığa katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yardımların Gazze'deki kadın ve çocuklar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Özkaya, şöyle konuştu:

"7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze halkı üzerinde uyguladığı orantısız savaşa ve soykırıma karşı bizler sesimizi her platformda duyurmaya çalıştık. Yaşananlar ciddi bir insanlık suçudur. Aynı zamanda tüm bu olanlar dünyadaki insan haklarına yapılmış bir darbedir. Görüyoruz ki bu noktada dünya halkları zaten farkındalık yaşıyor. Türkiye'de de biz bu farkındalıkla İsrail'in bu soykırımına 'dur' demek istiyoruz. Tüm çağrımız budur."

Stantlarda satışların akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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