KADEM, Kadın Destek Merkezleri Üzerine Önemli Raporlar Tanıttı

KADEM, kadınların sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemek amacıyla farklı şehirlerde faaliyet gösteren Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) toplumsal faydalarını ortaya koyan 'Etki Analizi Raporu' ve 'Kadın Destek Merkezleri Vaka Yönetimi Rehberi'ni tanıttı. Toplantıda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, "Bu çalışma ile İstanbul ve deprem bölgesindeki merkezlerimizden hizmet alan 463 kadının deneyimlerini bilimsel yöntemlerle ölçtük. Kadınlar KDM'lerin yaşamlarında somut değişim yarattığını belirtiyor. Sonuçlar bize şunu söylüyor: Kadın Destek Merkezleri ile kadınların psikolojik iyi oluşu güçlendi. Sosyal ilişkileri ve toplumsal katılımları arttı. Deprem bölgesinde kadınlar için kritik bir güvenli alan oluşturuldu. ve bunların her biri çok kıymetli kazanımlar" dedi.

Kadınların hayatın her alanında daha etkin rol almaları için çalışmalarına devam eden Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ihtiyaç anında başvurulan bir hizmet noktası olmanın ötesinde, kadınların güçlenme ve dayanışma alanı olarak işlev gören Kadın Destek Merkezi (KDM) ile ilgili iki önemli çalışmayı hayata geçirdi. KDM'lerin toplumsal faydalarını ortaya koyan 'Etki Analizi Raporu' ve uzmanlara yol gösterici nitelikte hazırlanan Kadın Destek Merkezi 'Vaka Yönetimi Rehberi' kamuoyuna tanıtıldı.

İstanbul Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Rabia Güngör, KADEM Genel Müdürü Zeynep Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

KADEM'in hazırladığı Etki Analizi Raporu, KDM'lerin yalnızca ihtiyaç anında başvurulan bir hizmet noktası olmadığını; kadınların güçlenme ve dayanışma alanı olarak da işlev gördüğünü ortaya koydu. Raporda, kadınların özgüvenini artırma, hak bilincini geliştirme ve toplumsal katılımı desteklemede KDM'lerin önemli rol oynadığı vurgulandı.

'KADINLARIN GÜÇLENME YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Kadınların fiziksel ve temel ihtiyaçları kadar, ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının da karşılanması hayati önem taşıyor. Bizde bu amaçla ilk Kadın Destek Merkezimizi 2022 yılında İstanbul'da, sonrasında deprem bölgesinde açtık. Merkezlerimiz, kurulduğu günden bu yana kadınların hayatında güvenli bir liman oldu. Kadın Destek Merkezlerimiz sayesinde hayatı değişen binlerce kadın oldu. Bu çalışma ile İstanbul ve deprem bölgesindeki merkezlerimizden hizmet alan 463 kadının deneyimlerini bilimsel yöntemlerle ölçtük. Kadınlar KDM'lerin yaşamlarında somut değişim yarattığını belirtiyorlar. Sonuçlar bize şunu söylüyor: Kadın Destek Merkezleri ile kadınların psikolojik iyi oluşu güçlendi. Sosyal ilişkileri ve toplumsal katılımları arttı. Deprem bölgesinde kadınlar için kritik bir güvenli alan oluşturuldu. ve bunların her biri çok kıymetli kazanımlar."

Vaka Yönetim Rehberi'nin de öncelikle sahadaki uzmanlar için önemli bir kılavuz olacağının altını çizen Sarı, "Önümüzdeki dönemde; KDM modelini daha fazla şehirde yaygınlaştırmak, vaka yönetimi rehberiyle uygulamaları standartlaştırmak ve kadınların güçlenme yolculuğunu sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bugün paylaştığımız bu çalışmaları, kadınların hayatına dokunan daha kapsamlı adımların başlangıcı olarak görüyorum" dedi.

'KADINLARIN GÜÇLENMESİ, TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN DE ANAHTARI'

Etki Analizi Raporu ve Vaka Yönetimi Rehberi'nin detaylarını aktaran KADEM Genel Müdürü Zeynep Demir ise şöyle konuştu:

"KADEM'in vizyonu, kadınların onuruyla ve adalet içinde yaşayabilecekleri güvenli bir toplum inşa etmek. 'Güven, Onur ve Adalet' değerleri bu vizyonun temelini oluşturmakta; Kadın Destek Merkezleri ise bu değerleri sahada somut hizmetlere dönüştürmektedir. Yapılan her iki çalışma birlikte değerlendirildiğinde, KADEM'in vizyon ve değerlerinin sahada gerçek karşılık bulduğu açıkça görülmektedir. Kadınların güçlenmesi yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün de anahtarıdır. Yaptığımız bu çalışmalar çok kıymetli. Hem bize yol gösteriyor hem de başka STK'lara da fayda sağlayacak, bilimsel nitelik taşıyan bir çalışma."

KADINLAR EN ÇOK PSİKOLOJİK VE YASAL DESTEKTEN FAYDALANDI

Araştırmaya katılan 463 kadın üzerinden elde edilen bulgulara göre, kadınlar en çok psikolojik ve yasal destek hizmetlerinden faydalandı. Meslek edindirme ve eğitim programları da istihdama geçişlerini kolaylaştırdı. Katılımcı memnuniyet ortalamasının 3,7 - 4,0 aralığında (orta-yüksek düzey) ölçüldüğü rapora göre; kadınlar, KDM'lerin yaşamlarında somut değişim yarattığını belirtti. Deprem bölgesindeki kadınlar özellikle psikolojik destek hizmetlerinden yüksek memnuniyet bildirirken, bu süreçte aile içi iletişim, sorun çözme becerisi ve ebeveynlikle ilgili olumlu gelişmeler görüldü. KDM'lerin aile ilişkilerini dikkate alan yaklaşımı da kadınlar tarafından desteklenirken; şiddetin türleri, etkileri ve hukuki süreçler konusunda da farkındalık artışı sağlandı.

YOL GÖSTERİCİ BİR REHBER: VAKA YÖNETİMİ REHBERİ

Etki Analizi Raporu'nun yanı sıra, kadınlarla yürütülen çalışmalarda yol gösterici nitelikte olan Kadın Destek Merkezleri Vaka Yönetimi Rehberi de tanıtıldı. Alanında tek örnek olan rehber, kadınların bireysel güçlenme süreçlerini desteklerken kurumlar arası iş birliğini esas alan bütüncül ve çok paydaşlı bir model öneriyor.

Rehberde, yalnızca mevcut sorunların çözümüne değil; koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmet anlayışına da odaklanılıyor. Psikolojik esneklik, işlevsel davranış analizi ve bireysel güçlenme planı (BGP) gibi yenilikçi araçlarla desteklenen vaka yönetimi süreci, kadınların sürdürülebilir yaşam hedefleri geliştirmelerine katkı sağlıyor. Güncel sosyal hizmet yaklaşımlarını bir araya getiren rehberin temel bileşenleri; güç temelli yaklaşım, kabul ve kararlılık terapisi (ACT)-bilgili vaka yönetimi, kadın merkezli uygulama, ekolojik yaklaşım, kültürel duyarlılık, travma bilgili müdahale ve aile sistemleri kuramından oluşuyor. Vaka yönetimi süreci ise "Tanışma ve İlk Değerlendirme, Psikolojik Esneklik Değerlendirmesi, Planlama ve Uygulama, İzleme ve Değerlendirme" olmak üzere dört aşamada yürütülüyor.

Programda konuşmaların ardından, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ve Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi, Edirnekapı Kadın Destek Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.