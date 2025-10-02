Haberler

KADEM'den İsrail'e Karşı Küresel Ses Yükseltme Çağrısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına karşı tüm dünyayı protesto etmeye davet etti. Vakıf, insani yardım koridoru açmak için mücadele eden gönüllülere destek verdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya karşı tüm dünyayı ses yükseltmeye çağırdı.

Vakfın, NSosyal hesabından yapılan "Küresel Sumud Filosu için Acil Çağrı" başlıklı paylaşımda, "Uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayan İsrail saldırısına karşı, tüm dünyayı sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Filoda yer alan Yönetim Kurulu Üyemiz Sena Polat ve Genel Müdür Yardımcımız Semanur Sönmez Yaman ile Gazze'ye insani yardım koridoru açmak için yola çıkan kahramanlara bugün desteğimizi daha güçlü göstermeliyiz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Sumud'un yanındayız." ifadelerine yer verildi.

