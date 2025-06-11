KADEM'den Filistinli Kadın Sanatçılar İçin Belgesel

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Filistin'de yaşayan iki kadın sanatçının hikayesini anlatan kısa belgesel hazırladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KADEM Sanat tarafından hazırlanan ve Gazze ile Kudüs'te yaşayan iki genç kadın sanatçının hikayesini konu alan belgesel, "Bazı Hikayeler Susturulamaz" sloganıyla yayımlandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sanatlarıyla karşılık veren Emel Ebu Sibah ve Sadin Tavil'in yaşamlarını konu edinen belgeselde, sanatın yalnızca estetik bir ifade aracı değil, aynı zamanda direnişin, umudun ve belleğin taşıyıcısı olduğu vurgulanıyor.

Belgeselde, Gazze'de yaşayan genç ressam Emel Ebu Sibah'ın, eğitimini tamamladıktan sonra savaşın ortasında kalan kentine dönerek fırçasını bir direniş aracına dönüştürmesi işleniyor.

Bombardımanlar sonucu yıkılmış bir binanın ayakta kalan tek duvarına çizdiği kadın figürüyle, sessiz direnişin bir sembolü olarak belirtilen Sibah, "Sanatı, ülkemi savunmak için bir silah olarak görüyorum. Bu ülkede her kadının üstlenmesi gereken bir rol var. Dünyanın bütün bu olup biteni fark etmesi için uyanmaya ve olgunlaşmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kudüs'te yaşayan 18 yaşındaki kanun sanatçısı Sadin Tavil ise müziğini bir sesleniş biçimine dönüştürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Zamanla müzik aracılığıyla daha pozitif bir şekilde mesaj verebileceğimi düşündüm. Mesajım, tıpkı özgürlük gibi, burada güvenlik, eğitim ve yaşam olduğunu, bu yerden kimsenin sürgün edilmemesi gerektiğini anlatmak. Bana özgürlük ve güvenlik vermesi gibi aynı hissi ülkemde de yaşamak ve ülkemin özgür olduğunu görmek istiyorum."

İlk gösterimi KADEM'in New York'taki Türk Evi'nde düzenlediği "Sanatla Direnmek" konulu programda yapılan belgesel, Vakfın sosyal medya hesaplarında "İzleyin, paylaşın, seslerine ses olun. Çünkü bazı hikayeler susturulamaz." mesajıyla paylaşıldı.