KADEM, Birleşmiş Milletler toplantısında "Türkiye'de kadın girişimciliğini" anlatacak

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66. Oturumu'na bu yıl, "Kadınların Katılımıyla Ekonomik Dayanıklılık: Farklı Yönleriyle Türkiye'de Kadın Girişimciliği" konulu panelle katılacak.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mart Cuma saat 15.00'te çevrim içi gerçekleşecek panelde, son zamanlarda dünyanın gündemindeki "girişimcilik ve kadın girişimciliği" konusu, Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimci kadın örnekleri üzerinden ele alınacak.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Melek Cevahiroğlu Ömür moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, RoofStacks Kurucu Ortağı Esra Soylu, ASSALAM Kurucu Başkanı Hatice Çolak Ali, 5. İnovasyonda Kadın Proje finalisti ve AGON Kurucu Ortağı Aleyna Yıldız ile Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu birer konuşma yapacak.

66. BM KSK yan etkinliği olarak düzenlenen panelde, Türkiye'de kadın girişimciliği, ekonomik, sosyal ve dijital girişimcilik alanlarında başarılı girişimcilerin katılımıyla ele alınacak. Ayrıca, devlet ve sivil toplum desteklerine de örnekler üzerinden yer verilecek.

Panelistlerin girişimcilik hikayelerini anlatacağı etkinlikte, KOSGEB Başkan Yardımcısı Kendirci de kadın girişimcilere yönelik devlet desteklerini özetleyecek.

Panelde ayrıca KADEM'in yurt genelinde kurucusu ya da destekçisi olduğu 32 kadın kooperatifinden görüntülerle hazırlanan video, Türkiye'deki kadın girişimciliğinin renkli örnekleri olarak BM aracılığıyla dünyaya izletilecek.