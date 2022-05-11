'KADAYIFÇI OLCAY' SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

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'KADAYIFÇI OLCAY' SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti. 'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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