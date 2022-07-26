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Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı

MERSİN'de şüphe üzerine baskın yapılan evden motosikletle kaçmak isteyen H.A., polis tarafından yakalandı.

MERSİN'de şüphe üzerine baskın yapılan evden motosikletle kaçmak isteyen H.A., polis tarafından yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosiklette 2 kilo eroin bulundu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adreslerine baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden H.A, binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

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