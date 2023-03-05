KAÇKAR DAĞLARI'NDA KAYAKÇILARIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ; 2 ÖLÜ, 7 YARALI

RİZE- Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na, Erzurum'dan gelen kayakçıların üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kafileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralandı.

Artvin Valiliği tarafından, olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde, ilgili tüm ekiplerimizce olayla ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi. (DHA)