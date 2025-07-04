Kaçkar Dağları'na Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı: Görüntüler Ortaya Çıktı

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Eskişehir Sivrihisar'dan kalkarak Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere seyahat eden uçağın Kaçkar Dağları'nın zirvesine düşmesinin ardından enkaza ulaşıldı. Enkazın bulunduğu anlara dair görüntülerde, yaralıya müdahale edenlerin çabaları yer alıyor.

Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığı anın görüntülerine ulaşıldı.

Eskişehir Sivrihisar'dan 2 Temmuz'da kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yaparken Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazının bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, uçağın enkazını uzaktan gören kişinin koşarak olay yerine geldiği, yaralı Hicran Kaya'ya "Nasılsınız? Geldik. Öbür arkadaştan ses var mı? İyi misiniz, bilinciniz yerinde mi?" dediği anlar yer alıyor.

Bu kişinin, ekiplere de seslenerek, "Gelin, bayan canlı, koşun müdahale gerekiyor." dediği duyuluyor.

Kaza sonrasında uçağın gövdesinden kopan motorun durumu da görüntülendi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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