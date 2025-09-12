Kaçkar Dağı'nda Mahsur Kalan Polonyalı Dağcılar 12 Saatte Kurtarıldı

1) KAÇKAR DAĞI'NA TIRMANIRKEN MAHSUR KALAN POLONYALI 2 DAĞCI, 12 SAATE KURTARILDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken kaybolan Polonya uyruklu 2 turist, 12 saatlik yürüyüşün ardından kurtarıldı. Profesyonel dağcı olan turistlere ulaşılma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonya uyruklu dağcılar Pawel Butkiewicz ile Wojciech Witkowski, Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçtikten sonra bölgede aniden bastıran sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Dağda mahsur kalan dağcılar, telefonlarıyla gönderdikleri konum ve video mesajla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri sevk edildi. Ekipler, olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgede 6 saat yürüyüşün ardından dağcılara ulaştı. Zirveye yaklaşık 200 metre uzaklıkta kamp kurarak bekleyen dağcılar, mahsur kaldıkları buz tutmuş kayalıklardan da ekipler tarafından iple kurtarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan dağcılar, yine ekiplerle yürüyerek kara yoluna ulaştı. Tamamı 12 saati bulan kurtarma operasyonun sonunda dağcılar muayene edilip ardından konakladıkları otellerine bırakıldı.

Öte yandan engebeli, sert ve karla kaplı kayalıklardan yürüyerek dağcılara ulaşan AKUT ekipleri, mahsur kalan turistlerle bir araya geldikleri anları kameralarla görüntüledi. Görüntülerde dağcıların kampta ekipmanlarını topladığı anlar yer aldı.