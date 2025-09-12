Haberler

Kaçkar Dağı'nda Kaybolan Polonyalı Dağcılar 12 Saat Sonra Kurtarıldı

Kaçkar Dağı'nda Kaybolan Polonyalı Dağcılar 12 Saat Sonra Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağı'na tırmanırken kaybolan Polonya uyruklu iki dağcı, 12 saatlik bir kurtarma operasyonu sonucu güvenli bir şekilde bulundu. Ekipler, dağcılara ulaşmak için zorlu koşullarda çalıştı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken kaybolan Polonya uyruklu 2 turist, 12 saatlik yürüyüşün ardından kurtarıldı. Profesyonel dağcı olan turistlere ulaşılma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonya uyruklu dağcılar Pawel Butkiewicz ile Wojciech Witkowski, Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçtikten sonra bölgede aniden bastıran sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Dağda mahsur kalan dağcılar, telefonlarıyla gönderdikleri konum ve video mesajla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri sevk edildi. Ekipler, olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgede 6 saat yürüyüşün ardından dağcılara ulaştı. Zirveye yaklaşık 200 metre uzaklıkta kamp kurarak bekleyen dağcılar, mahsur kaldıkları buz tutmuş kayalıklardan da ekipler tarafından iple kurtarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan dağcılar, yine ekiplerle yürüyerek kara yoluna ulaştı. Tamamı 12 saati bulan kurtarma operasyonun sonunda dağcılar muayene edilip ardından konakladıkları otellerine bırakıldı.

Öte yandan engebeli, sert ve karla kaplı kayalıklardan yürüyerek dağcılara ulaşan AKUT ekipleri, mahsur kalan turistlerle bir araya geldikleri anları kameralarla görüntüledi. Görüntülerde dağcıların kampta ekipmanlarını topladığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.