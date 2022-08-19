Kaçırıldığını söyleyen İran uyruklu Parfane'nin oyunu çapraz sorguda ortaya çıktı

DENİZLİ'de mesaj atıp kaçırıldığını söyleyen İran uyruklu Parfane Poladin (31), ormanda arkadaşları tarafından el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış, ağzı bantlanmış bulundu. İlk ifadesinde ormanda yürüyüş yaparken 3 erkek tarafından kaçırıldığını öne süren Poladin, şüphe üzerine polisin çapraz sorgusunda gerçeği itiraf etti. Poladin, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin dikkatini çekmek için kaçırıldığını söylediğini belirtti.

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu Parfane Poladin, önceki gün saat 22.00 sıralarında, aynı ülke vatandaşı olan arkadaşlarına, SMS gönderip, 3 kişi tarafından ormanda kaçırıldığını belirtip, yardım istedi. Poladin, ardından bulunduğu yerin konumunu da gönderdi. Bunun üzerine yardıma giden 3 arkadaşı ormanda Poladin'i ağız bantlı, el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış buldu. Arkadaşları o anları cep telefonuyla görüntüleyip, ihbarda bulundu.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Poladin, çelişkili ifadeler verince çapraz sorguya alındı. Poladin, sorgusunda gerçeği anlatıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin ilgisini çekmek için böyle bir kaçırılma planı uydurduğunu itiraf etti. Poladin sorgusunda, ormana yanında götürdüğü koli bandıyla kendisini bağladığını ardından da arkadaşlarını arayıp, yardım istediğini de anlattı. Hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapılan Poladin, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.