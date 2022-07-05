'Kaçırıldı' denilen Emine Nur: Babam 200 bin lira başlık parasını alamadığı için yalan söylüyor

ADANA'da Hüseyin Y.'nin, Özgür Dolaş (24) tarafından kandırılıp kaçırıldığını ileri sürdüğü kızı Emine Nur Y. (17), babasının iddialarını reddetti. Babası ve annesinin rızasıyla Özgür Dolaş ile dini nikah kıydığını belirten Emeni Nur Y., "Nikahımız babamın evinde kendi rızasıyla kıyıldı. Özgür'den 200 bin TL başlık parası istedi, alamayınca şikayetçi oldu. Eşimle mutluyum, yaşım 18 olunca resmi nikah da kıyacağız" dedi.

? Adana'da yaşayan 5 çocuk sahibi Hüseyin Y. ve 1 çocuk sahibi ev kadını Semra Y., 2018'de evlendi. Semra Y.'nin ilk evliliğinden olan kızı G.T., 16 Mart'ta Niğde'deki anneannesinin evinden ayrılıp dönmedi. Kızının S.K. ile birlikte olduğunu öğrenen Semra Y., polise şikayetçi oldu. Aynı dönemde Hüseyin Y.'nin ilk evliliğinden olan kızı Emine Nur Y. de evden kaçtı. Hüseyin Y., kızının Özgür Dolaş tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aile, 2 genç kızdan haber beklerken Semra Y.'nin kızı G.T. evine döndü.

Hakkında iddiaları reddeden Özgür Dolaş ise Hüseyin Y.'nin, kızını maddi geliri yüksek olan kişilerle tanıştırmaya çalıştığını öne sürdü. Emine Nur Y.'nin 6 ay sonra 18 yaşına gireceğini ve resmi nikah yapacaklarını belirten Dolaş, Hüseyin Y.'nin çıkar amaçlı davrandığını öne sürdü.