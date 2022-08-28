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Kaçırdıkları traktörle şarampole yuvarlandılar; Mert öldü, kardeşi yaralı

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Kaçırdıkları traktörle şarampole yuvarlandılar; Mert öldü, kardeşi yaralı

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde Mert (17) ve kardeşi Burak (14) Mantarcı, düğün konvoyuna katılmak için ailelerinden izinsiz aldıkları traktörle şarampole devrildi.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde Mert (17) ve kardeşi Burak (14) Mantarcı, düğün konvoyuna katılmak için ailelerinden izinsiz aldıkları traktörle şarampole devrildi. Kazada Mert Mantarcı hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çakır köyünde meydana geldi. Mert Mantarcı, ailesinden habersiz aldığı traktörle kardeşi Burak Manarcı ile düğün konvoyuna katılmak için evden çıktı. Mantarcı'nın kontrolünden çıkan traktör, takla atarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Mert Mantarcı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı kardeşi Burak Mantarcı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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