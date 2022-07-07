Kaçırdığı avukat eşini ve 3 yaşındaki kızını emniyete getirip teslim oldu DİYARBAKIR'da, dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızı B.D.G. ile boşanma aşamasındaki avukat eşi Türkan Gülistan Tekin'i kaçıran F.G., eşini ve kızını polis merkezine getirerek, teslim oldu. DİYARBAKIR'da, dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızı B.D.G. ile boşanma aşamasındaki avukat eşi Türkan Gülistan Tekin'i kaçıran F.G., eşini ve kızını polis merkezine getirerek, teslim oldu. F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'da, nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G.'yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. ANNE İLE KIZI ART ARDA KAÇIRILDI Dün akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreterinden gelen telefonu açtı. Sekreterden Gülistan Tekin'in evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini alan Tekin, torununu da alarak hızla kızının iş yerine doğru yürümeye başladı. Merdivenleri çıkarken bir kişi, Tekin'in arkasındaki torunu B.D.G.'yi kucağına alarak kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin'in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Polis merkezine giden baba Bülent Tekin, damadı F.G.'den şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak, Tekin ve kızına rastlanmadı. EŞİNİ VE KIZINI POLİS MERKEZİNE GETİRİP, TESLİM OLDU Gece boyunca araştırmalarını sürdüren polis, F.G.'nin kardeşini de olayla ilgili olarak gözaltına aldı. F.G., eşini ve kızını öğleden sonra Kayapınar ilçesindeki Huzur Polis Merkezi'ne getirerek teslim oldu. Burada yapılan işlemlerin ardından anne Tekin ve kızı B.D.G., polis eşliğinde evlerine götürüldü. F.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'KIZIM ŞOK GEÇİRMİŞ DURUMDA' Bülent Tekin, F.G.'nin kızını ve torununu teslim etmesiyle ilgili olarak, "Kaçıran şahıs teslim işlemini büyük olasılıkla Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu avukatlarının etkisi dahilinde yaptı. Kendisi teslim olmuştur. Kardeşi de gözaltındaydı zaten. Kızım ve torunum şu anda evdeler. Kızım özellikle şok geçirmiş durumdadır. Bu olayın büyük bir etkisini görüyorum kendisinde. Kaçıran şahısla ilgili son durumunu bilmiyorum. Büyük olasılıkla Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendisiyle ilgili işlem yapılmaktadır. Benim bu konuyla ilgili söyleyebileceğim son şey bu tür vahşi ve çirkin olayların bu coğrafyada bir daha olmamasıdır" dedi. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Güncel Haberler

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