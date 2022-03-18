KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI - Haberler

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KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma operasyonunda kaçarken çöpe attığı valizle evindeki aramada 10 tabanca ve tabancalara ait 37 mermi ele geçirilen şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma operasyonunda kaçarken çöpe attığı valizle evindeki aramada 10 tabanca ve tabancalara ait 37 mermi ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Kirişçiler mahallesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.B. silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak için kullandığı valizini çöp konteynerine atıp kaçtığı esnada yakalandı.

Şüphelinin evinde ve çöpe attığı valizinde yapılan aramada, 10 tabanca ile bu tabancalara ait 10 şarjör ile 37 mermi ele geçirildi. Ş.B., 'Silah ve Mühimmat Ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kepez Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI

KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI

KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Hisarcık, Kepez, Silah, Güncel, Haberler

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