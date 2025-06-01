Kaçarak Çamura Saplanan Koyunlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kaçarak Çamura Saplanan Koyunlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Kurban Bayramı için alınan iki koyun, çamura saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, koyunları kurtararak sahibine teslim etti.

Kaçarak çamura saplanan kurbanlık koyunlara hayat kurtaran operasyon

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçarak çamura saplanan ve mahsur kalan 2 kurbanlık koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, Kurban Bayramı'nda kesmek için satın aldığı 2 koyunu evinin önünde beslemeye başladı. Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki tarlaya kaçan 2 koyun, çamurla kaplı dereye düştü. Çamura saplanıp mahsur kalan koyunları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla çamura saplanan koyunlar kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hayat kurtaran operasyonuyla kurtarılan iki koyun sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Güncel
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