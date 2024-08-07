Kaçan Sürücü Yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda E.G, kullandığı 38 AEB 896 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Y.B. ile H.B'ye çarptı.
Sürücü E.G. durmadan yoluna devam etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan otomobil sürücüsü E.G. polis ekiplerinin takibi sonucu Argıncık Mahallesi 16. caddede yakalandı, gözaltına alındı.