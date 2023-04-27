KAÇAN ŞÜPHELİNİN TAKİBİ SIRASINDA POLİSİN VURULMASINA 5 TUTUKLAMA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde GBT sorgusu yapan polis ekiplerini görünce kaçan E.G.?nin (16), takip sırasında tabancayla ateş açıp polis memuru Ertan B.'yi yaraladığı olayda, 1'i kadın, 5 kişi tutuklandı. Gözaltındaki 2 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi 3'üncü Sokak'ta önceki gece GBT sorgusu yapan ekipleri gören E.G. kaçtı, polisler de peşine düştü. Takip sırasında E.G.?nin açtığı ateşte polis memuru Ertan B. sırtından yaralandı. Polis memuru Ertan B., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Saldırının ardından mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. E.G., saklandığı evde yakalanırken, ona yardım ettiği belirlenen Mustafa D., Engin B., Ferhat N., Özge K. ve Serhat N. de gözaltına alındı.

'HAVAYA ATEŞ ETTİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru Ertan B.?ye ateş eden E.G. ile Mustafa D., Engin B., Ferhat N., Özge K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, Serhat N. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan E.G.?nin ifadesinde, 'Yusuf polislerden kaçıyordu. Silahı Murat'tan aldım, onun çok dosyası vardı. Mahallesi galeyana gelmesin diye havaya ateş ettim' dediği öğrenildi.

Polis, E.G.?nin ifadesinde adı geçen Murat N. ile Yusuf N.?yi de gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.