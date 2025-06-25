Kaçan Şüpheli, Polislere Ateş Açtı; Bacağından Vurularak Yakalandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli E.Ö., polislere ateş açarak kaçmaya çalıştı. Bacağından vurularak yakalanan E.Ö., polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda 6 saat sonra teslim oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan, takip edildiği polislere ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli, bacağından vuruldu.

Çok sayıda suç kaydı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö. (53), Sakarya Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince Mithatpaşa Mahallesi mevkisinde yanındaki tabancayla ekiplere doğru ateş ederek kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında polis ekiplerince bacağından vurulan E.Ö, Harmanlık Sokak'ta bulunan motosiklet satışı yapılan bir iş yerine girdi.

Burada tekrar polislere doğru ateş eden E.Ö, tabancayı kendine doğrultarak tehditler savurdu.

İş yerinde bulunanları tahliye eden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı ve sokağı trafiğe kapattı.

İş yerinde bulunan bir motosiklete binerek kaçmak isteyen şüphelinin, iş yerinden çıkması polis tarafından engellendi.

Bölgeye sağlık ekipleri ile destek olarak polis özel harekat timleri de sevk edildi.

İş yerinin etrafını saran ekipler, E.Ö'den teslim olmasını istedi. Öte yandan Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay mahalline gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan olay yerine gelen ve çelik yelek giydirilen E.Ö'nün ailesi de bir süre uzaktan ikna çalışmalarına katıldı.

Polislerin ikna etmesi sonucu E.Ö, yaklaşık 6 saat sonra teslim oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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