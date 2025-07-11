Kaçan İnek Salihli Otogarı'nda Kargaşaya Neden Oldu

Kaçan İnek Salihli Otogarı'nda Kargaşaya Neden Oldu
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Kesim için mezbahaya götürülen bir inek, sahibi tarafından kaçtıktan sonra Salihli Otogarı'na girdi ve 2 motosiklet ile 1 resmi araca zarar verdi. Uzun uğraşlar sonucunda yakalanan inek, sakinleştirici iğne ile kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek ortalığı birbirine kattı. İnek, uzun uğraşlar sonucu otogarda yakalandı.

Kesim için Salihli Mezbahası'na götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı. Salihli Otogarı'na giden inek, 2 motosiklet ve 1 resmi araca zarar verdi. İneğin yakalanabilmesi için Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, 4 uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdikleri ineği yakaladı. İnek, daha sonra kamyona alınarak tekrar mezbahaya götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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