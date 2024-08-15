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Kaçan Hükümlü ve Yanındaki Kişi Yakalandı

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KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G. (43) ile yanındaki S.G. (32), takiple yakalandı.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G. (43) ile yanındaki S.G. (32), takiple yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'tehdit', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'basit yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yerleri tespit edilen Y.G. ve yanındaki S.G., polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalıştı. Takip edilerek yakalanan Y.G. ve S.G., polis merkezine götürüldü. Bu arada takip sırasında yaralanan bir polis, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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