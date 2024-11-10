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Kaçan Hükümlü 4 Gün Sonra Yakalandı

Kaçan Hükümlü 4 Gün Sonra Yakalandı
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Kayseri'de, tedavi için hastaneden kaçan ve 'hırsızlıktan' 12 yıl hapis cezası bulunan U.U. yakalandı. Polis, firari hükümlüyü dört gün süren çalışmalar sonucunda izlediği adreste operasyonla tutukladı.

KAYSERİ'de, tedavi için getirildiği hastaneden kaçan, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan U.U. (31), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevinde iken tedavi için getirildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nden 4 gün önce kaçan, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan U.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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