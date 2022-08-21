Kaçan hırsızı koşarak yakaladılar; şüphelinin yumruk yediği anlar kamerada

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, hırsızlık yapmak amacıyla eve giren 2 kişi, evdekilerin kendilerini fark etmesi üzerine koşarak kaçtı. Evdekiler de kaçan hırsızları yakalamak için peşlerine düştü. Şüpheliyi yakalayan ev sakinleri, kaçmaması için tişörtünden tutarken, bir yandan da yumruk attı. Olay yerine gelen polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına alırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyrukluların kaldığı daireye iddiaya göre, hırsızlık amacıyla giren 2 kişi, içeride bulunan cep telefonlarını, ayakkabıları ve kıyafetleri çaldı. Gelen sesler üzerine uyanan ev sakinleri, hırsızlarla göz göze geldi. Bu sırada şüpheliler, hızla evden çıkarak kaçmaya başladı. Ev sakinleri de 2 kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Esentepe Mahallesi'nden 50. Yıl Mahallesi'ne doğru koşan şüphelilerden biri ara sokağa girerek izini kaybettirdi. Diğer şüpheli ise, kendisini kovalayan ev sahibi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan taksi durağının önünde yakalandı. Durakta bekleyen taksi şoförleri, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yakalanan kişinin hırsızlık yaptığını öğrenen taksici esnafı, durumu polise bildirdi. Polisin gelmesi beklenirken şüphelinin kaçmaması için ev sakini, tişörtünden sımsıkı tuttu. Bu sırada durağın önüne gelen diğer ev sakinleri de şüpheliyi darbetmeye çalıştı.