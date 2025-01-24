Kaçan Bozayı 8 Gün Sonra Bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra bulunup, barınağa getirildi.

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak'ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan bozayı, dron destekli arama çalışmalarının 8. gününde Longoz Ormanları'nda görüldü.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.

Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.