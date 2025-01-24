Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Kaçan Bozayı 8 Gün Sonra Bulundu

Kaçan Bozayı 8 Gün Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir barınaktan kaçan bozayı, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından Longoz Ormanları'nda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bozayıyı uyuşturucu iğne ile bayıltarak tekrar barınağa getirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra bulunup, barınağa getirildi.

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak'ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan bozayı, dron destekli arama çalışmalarının 8. gününde Longoz Ormanları'nda görüldü.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.

Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
img

O iş yerlerini hemen şikayet edin
img

En hızlı satılan ikinci el araçlar belli oldu!
img

Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

"Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.