KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Haberler

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KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı.

BURSA'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Araçlardan ürken bir kişinin sopayla vurduğu boğa, korkup kaçan vatandaşların sığındığı dükkanın vitrin camını kırıp içeri girdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiğin en yoğun olduğu saatte Bursa-Ankara yoluna çıktı. Yol ortasında duran boğayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik dururken, kendisini yakalamak isteyen bir kişinin sopa ile vurduğu boğa, onlarca kişiyi önüne katıp kovaladı. Boğadan kaçanlar Gürsu Kavşağı yakınlarında bir dükkana sığındı. Ancak boğa, dükkanın vitrin camını kırarak içeri girdi. Kalabalık paniğe kapılırken, bir süre sonra dükkandan çıkan boğa yine araçların arasına daldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Duran trafikte, bir süre araçların arasında dolaşan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu. (DHA)

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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