Kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Takip sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Battalgazi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 38 AED 917 plakalı otomobil bölgeden uzaklaştı.
Takip ve kovalamaca sonucunda otomobil Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde motosikletli polis timleri tarafından durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirdi. Araçta bulunan S.Y. ve F.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel