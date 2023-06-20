Kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Takip sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.