Üye Girişi
Haberler

Kaçakçılık Operasyonlarında 6,1 Ton Tütün ve 28 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Kaçakçılık Operasyonlarında 6,1 Ton Tütün ve 28 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, İzmir ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonları sonucunda 6,1 ton kaçak tütün ve 28 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. İzmir'deki bir depoya yapılan baskında tütünle birlikte birçok kaçak eşya da bulundu. Kapıkule'de ise bir aracın LPG tankında kokain ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı, İzmir ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6,1 ton kaçak tütün ile 28 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında İzmir'de şüpheli bir depo takibe alındı. Depoda artan olağan dışı hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saclarla çevrili korunaklı depoya yönelik baskın yapıldı. Yapılan aramada piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 487 bin 200 sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 koli ele geçirildi.

LPG TANKINA GİZLEMİŞLER

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç takibe alındı. X-ray taramasından geçirilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama gerçekleştirilen aracın LPG tankına preslenerek gizlenmiş 28 kilogram kokain ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili İzmir ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık Soruşturma 3-sayfa Ekonomi Güncel İzmir Lpg

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });