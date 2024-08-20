Üye Girişi
Haberler

Kaçak Yollarla Üretilen 300 Cennet Papağanı Gaziantep'e Teslim Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

MANİSA'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ihbar sonrası kaçak yollarla cennet papağanı üretimi yapılan adrese gitti. Burada ele geçirilen papağanlar için Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na haber verildi. Ekipler, Manisa'ya giderek 300 papağanı özel araçlarıyla teslim aldı ve Gaziantep'e getirdi. Su kaybı yaşayan ve yol yorgunu olan papağanlar, sağlık taraması için karantinaya alındı. Cennet papağanları, gerekli tedavileri yapılıp karantina süreçlerini tamamlamalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Türkiye'de alanında en büyük ve en kapsamlı hizmet veren kurum olmaları nedeniyle tercih edildiklerini ve kaçak yollarla üretimi yapılıp, tespit edilen tüm hayvanların Gaziantep'e yönlendirildiğini söyledi.

'BU PAPAĞANLARIN ÜRETİLMESİ YASAK'

Manisa'da teslim aldıkları cennet papağanlarını özel araçlarıyla Gaziantep'e getirdiklerini belirten Özsöyler, "Geçtiğimiz gün Manisa il merkezinde bazı yetiştiriciler, cennet papağanlarını uygunsuz şartlarda üretmeye başlamışlar. 300 tane cennet papağanın ihbarı üzerine durumu bize bildirildi. Bu papağanların üretilmesi ve hele ki uygunsuz şartlarda üretilmesi yasak. Biz de ekibimiz ve özel araçlarımızla, kafeslerimizle gidip, papağanları teslim aldık ve doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda tüm papağanlar, karantina altında. Hepsinin beslemesi yapılıyor. Yol stresleri vardı, su kayıpları vardı. Hepsini temin ettik ve karantinadan çıktıktan sonra doğal yaşam alanlarına kendilerini bırakacağız" dedi. Karantinaya alınıp, hasta olan bazı papağanlar ise doğal yaşam parkındaki hayvan hastanesinde uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karantina Gaziantep Manisa Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title