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Kaçak yollarla getirilen hayvanlara yüksek ceza

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Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla getirilen 4 küçükbaş hayvana el konuldu ve hayvan sahibine 73 bin 143 lira idari ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 4 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 73 bin 143 lira idari ceza uygulandı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlikte küpesiz hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde "Şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 4 küçükbaş hayvana el koydu.

Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine 73 bin 143 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Vize Tarım Kaçakçılık Ekonomi Güncel Haberler

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