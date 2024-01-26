Üye Girişi
Haberler

Kaçak yollarla getirilen araç motorları ve parçalarıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç motorları ve parçalarının piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı ve çok sayıda araç motoru ve parçası ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu, 5 kişinin yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yenimahalle'de İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak'ta dün iki ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, bir otomobil, farklı markalarda 188 motor, 84 far, 50 hava yastığı, 31 araç göstergesi ve 11 şanzıman ele geçirdi. Araç ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Türkiye Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? HPV aşısı nedir, ücretli mi, erkeklere de yapılır mı, kanserden korur mu? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? 21 Ocak hangi burçtur? 21 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? Oğlak mı Kova mı? 21 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 21 Ocak burç özellikleri neler 20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 20 Ocak burç özellikleri neler? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler 19 Ocak hangi burçtur? 19 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 19 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 19 Ocak burç özellikleri neler? 17 Ocak hangi burçtur? 17 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 17 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 17 Ocak burç özellikleri neler? 16 Ocak hangi burçtur? 16 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 16 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 16 Ocak burç özellikleri neler? 14 Ocak hangi burçtur? 14 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 14 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 14 Ocak burç özellikleri neler? 13 Ocak hangi burçtur? 13 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 13 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 13 Ocak burç özellikleri neler? 12 Ocak hangi burçtur? 12 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 12 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 12 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title