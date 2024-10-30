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Kaçak Timsah ve Varanlara El Konuldu

Kaçak Timsah ve Varanlara El Konuldu
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Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 17 Nil timsahı ve 10 Nil varan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu

MISIR'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından el konuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı. Şüphelinin valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi. Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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