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Kaçak silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

4 Aralık 2023 22:55 Son Güncelleme: 22:57 Abone Ol

KAYSERİ'de kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfekleri il dışından getirerek satışını yapan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.